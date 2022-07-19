Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал, как зарастают следы покинутого человеческого жилья в зоне отчуждения ЧАЭС.

Фото опубликовано в Фейсбуке организации.

"Симметрия взаимозаменяемости: что-то идет в землю, а что-то на ней изобилует..." - подписан снимок.

Как писала "Страна", в июне Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник, который обычно рассказывает о флоре и фауне зоны отчуждения ЧАЭС, показал ее необычного "обитателя". Это похожая на сказочную избушка, которая будто вросла в лес и породнилась с ним.

Также заповедник показывал фото, как природа побеждает цивилизацию.