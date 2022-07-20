Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото лебедя-шипуна - птицы, которая воплощает грацию и красоту.

Фото появилось в Фейсбуке организации.

Лебеди являются одними из самых больших водоплавающих птиц в Европе, имея вес до 13 килограммов и размах крыльев почти в два с половиной метра. При этом выглядят невероятно воздушными и гибкими.

Лебедь-шипун обитает в северной части Европы и Азии. Везде это довольно обычный вид.

Эти птицы были искусственно интродуцированы в Северную Америку, Южную Африку, Австралию и Новую Зеландию.

В Украине лебедь-шипун гнездится по всей территории, кроме гор и Керченского полуострова, также он везде мигрирует. Регулярно зимует в южных районах, на западе страны и на днепровских водохранилищах, зимой иногда встречается на незамерзших водоемах остальной территории страны.

Ранее Чернобыльский заповедник показал, как зарастают остатки человеческого жилья в зоне отчуждения.

Также в заповеднике рассказывали, какие змеи водятся в зоне отчуждения ЧАЭС.