Швейцария будет стремиться к более тесным связям с НАТО и Европейским союзом, чтобы укрепить свой "оборонительный потенциал" после войны в Украине, сохраняя при этом свой традиционный нейтралитет во время кризиса.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Федеральный совет Швейцарии.

В среду, 7 сентября, в совете заявили, что правительство решило сосредоточиться на политике безопасности и обороны страны "более последовательно, чем раньше, в направлении международного сотрудничества".

Война в Украине показала растущую угрозу, которую также представляют дезинформация, кибератаки, тайные операции и вооруженные конфликты, говорится в сообщении совета.

"Война также создала новую динамику в сотрудничестве в области безопасности и обороны", - говорится в сообщении.

Страна будет стремиться расширить участие в совместных учениях с НАТО и присоединиться к группам быстрого развертывания ЕС для операций по спасению и эвакуации.

Федеральный совет Швейцарии также заявил, что решил модернизировать вооруженные силы страны, "используя уроки, извлеченные" из войны в Украине.

Напомним, сегодня пресс-секретарь департамента экономики Швейцарии Маркус Спурндли заявил, что швейцарцам, которые этой зимой нарушат правительственные директивы при нехватке газа в стране, перегревая свои дома до температуры выше 19 градусов, грозит штраф и тюремное заключение сроком до трех лет.

Война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.

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