В МИД России заявили, что Швейцария не может представлять интересы Украины в России, поскольку "утратила нейтральный статус".

Ранее Швейцария выразила готовность представлять по просьбе Украины ее дипломатические интересы в России, если Москва даст на это согласие. Об этом сообщил официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер.

Речь идет о "мандате покровительствующей державы", который предусматривает, что Швейцария могла бы представлять в России дипломатические интересы Украины, поскольку между государствами сейчас нет дипломатических отношений.

Напомним, недавно Швейцария присоединилась к санкциям против РФ из-за вторжения в Украину.

Санкции Швейцарии введены в отношении 197 россиян и девяти компаний из России. Также Швейцария заморозила $6,17 млрд российских активов, на которые распространяются санкции.

При этом Швейцария отказалась лечить раненых украинских военных из-за нежелания нарушать нейтральный статус страны и Женевские конвенции, которые требуют от нейтральных стран интернировать (лишать свободы передвижения) раненных военных.

Война в Украине продолжается уже 169-й день. "Страна" следит за происходящим 11 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 168-го дня войны. Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. Также враг пытался охватить Бахмут с юга и зайти в тыл горловской группировке украинских войск. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжались. Тяжелой оставалась ситуация в районе Запорожской АЭС. Украина пригрозила обстрелять линии электропередач, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы. Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, заявил, что Херсон точно будет освобожден до конца года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.