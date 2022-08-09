Две трети мира занимает либо нейтральную позицию и ведет определенные бизнес-коммуникации с РФ, "либо вообще стоит на пророссийских позициях". Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью BBC.

"Почему? Потому что какое-то время эти страны были ориентированы на экономику России и получали там какие-то дивиденды. Поэтому конкретный юридический статус, например, "страна-спонсор терроризма", позволяет существенно снизить бизнес и экономические возможности для коммуникации этих стран с РФ", - заявил он.

Ранее Подоляк назвал слова про контрнаступление на Херсон "частью информационно-психологической операции".

Также Михаил Подоляк заявил, что новым условием Украины для переговоров является выход РФ из Крыма и Донбасса.

Тем временем война в Украине продолжается уже 167-й день. "Страна" следит за происходящим 9 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 166-го дня войны. Активизировался фронт в районе Верхнекаменского под Северском. В Авдеевке шли сильные бои. По захваченным РФ южным регионам Украины были удары "Хаймарсами". РФ заявила, что при ударе по Винницкой области 7 августа были применены самые современные российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Это второе известное их применение по территории Украины. Назначенный РФ "глава администрации" Запорожской области Балицкий подписал распоряжение о подготовке к "референдуму" о вхождении в состав РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит на Запорожской АЭС и грозит ли Европе второй Чернобыль.