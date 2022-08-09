Власти Франции запретили россиянам посещать Венсенский замок вблизи Парижа после вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает французское издание 20 Minutes.

В замке хранятся архивы Министерства обороны Франции. Кроме того, в замке расположен один из главных центров Исторической службы обороны, старинные библиотеки и архивы, имеющие мировую историческую ценность.

В Минобороны Франции пояснили, что после вторжения в Украину власти "ограничили доступ к военным помещениям министерства гражданам России".

Тем не менее, власти Франции оставляют открытой возможность для российских журналистов дистанционно коммуницировать с представительствами архивов и библиотек замка. Работникам СМИ разрешено посылать запросы, "связанные с журналистскими обязанностями" на ознакомление с теми или иными необходимыми документами и литературой.

Замок строился для королей Франции в XIV—XVII столетиях в Венсенском лесу. Известен тем, что там была казнена Мата Хари в 1917 году.











Напомним, ранее "Страна" писала о том, что Зеленский призвал Запад закрыть границы для всех россиян. Президент заявляет, что нынешние санкции "слабы" по сравнению с закрытием границ для российских граждан хотя бы на один год и полным эмбарго на покупку российских энергоносителей. Зеленский считает, что россияне должны нести ответственность за действия своего президента Владимира Путина, ведь они его избрали и не борются с его режимом.



Мы также рассказывали, что после введения визового режима для граждан РФ заявки на визу в Украину за месяц подали 80 россиян. Ни один из них ее еще не получил.



Война в Украине продолжается уже 167-й день. "Страна" следит за происходящим 9 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 166-го дня войны. Активизировался фронт в районе Верхнекаменского под Северском. В Авдеевке шли сильные бои. По захваченным РФ южным регионам Украины были удары "Хаймарсами". РФ заявила, что при ударе по Винницкой области 7 августа были применены самые современные российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Это второе известное их применение по территории Украины. Назначенный РФ "глава администрации" Запорожской области Балицкий подписал распоряжение о подготовке к "референдуму" о вхождении в состав РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит на Запорожской АЭС и грозит ли Европе второй Чернобыль.