В Швейцарии ужесточат правила назначения выплат для украинцев
Власти Швейцарии ужесточают условия оформлении выплат для беженцев из Украины. Теперь там будут учитывать финансовое положение украинцев.
Об этом пишет SwissInfo.
Будут приниматься во внимание любые доходы, как полученные в Швейцарии, так и в Украине.
Оценка дохода будет влиять на решение о предоставлении соцпомощи.
(Исключение - автомобиль, поскольку он необходим для возвращения на родину).
Ожидается, что новые рекомендации о том, как поступать с автомобилями и другими активами, такими как ювелирные изделия, будут представлены в конце осени.
В Швейцарию прибыли более 60 тыс беженцев из Украины. Их статус защиты S позволяет рассчитывать на социальную помощь, а также трудоустроиться.
По данным издания, за помощью обращаются и состоятельные украинцы. До сих пор они также могли получать социальную помощь.
Ранее мы также писали, что ЮНИСЕФ временно останавливает прием заявок на помощь для временно перемещенных лиц в Украине. Это сделано для того, чтобы иметь время проработать все заявки и выплаты семьям, которые обратились за помощью после 15 июня и еще не получили выплаты, объясняют в организации.
Напомним, война в Украине продолжается уже 173-й день. "Страна" следит за происходящим 15 августа в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 172-го дня войны. Активизировались бои в Харьковской области. В Донецкой области Россия пытается наступать под Северском, в районе Бахмута. Судя по видео последствий обстрелов, Авдеевка становится все более похожей на Мариуполь. Вчера продолжились обстрелы в районе Энергодара и Запорожской АЭС.
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