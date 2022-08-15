Власти Швейцарии ужесточают условия оформлении выплат для беженцев из Украины. Теперь там будут учитывать финансовое положение украинцев.

Об этом пишет SwissInfo.

Будут приниматься во внимание любые доходы, как полученные в Швейцарии, так и в Украине.

Оценка дохода будет влиять на решение о предоставлении соцпомощи.

(Исключение - автомобиль, поскольку он необходим для возвращения на родину).

Ожидается, что новые рекомендации о том, как поступать с автомобилями и другими активами, такими как ювелирные изделия, будут представлены в конце осени.

В Швейцарию прибыли более 60 тыс беженцев из Украины. Их статус защиты S позволяет рассчитывать на социальную помощь, а также трудоустроиться.

По данным издания, за помощью обращаются и состоятельные украинцы. До сих пор они также могли получать социальную помощь.

Ранее мы также писали, что ЮНИСЕФ временно останавливает прием заявок на помощь для временно перемещенных лиц в Украине. Это сделано для того, чтобы иметь время проработать все заявки и выплаты семьям, которые обратились за помощью после 15 июня и еще не получили выплаты, объясняют в организации.

Напомним, война в Украине продолжается уже 173-й день. "Страна" следит за происходящим 15 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 172-го дня войны. Активизировались бои в Харьковской области. В Донецкой области Россия пытается наступать под Северском, в районе Бахмута. Судя по видео последствий обстрелов, Авдеевка становится все более похожей на Мариуполь. Вчера продолжились обстрелы в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

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