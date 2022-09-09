Украина потребует от РФ в качестве репараций не менее 300 млрд долларов. На Генассамблее ООН Киев собирается добиться принятия резолюции, на которой в дальнейшем должно базироваться создание международного механизма возмещения ущерба.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью изданиям медиагруппы Funke, передает DW.

При этом, по его словам, сумма ущерба, понесённая Украиной от российского полномасштабного вторжения, оценивается гораздо выше, а упомянутая сумма соответствует активам Банка России в странах G7, замороженным в рамках санкций, пишет агентство dpa.

Малюська потребовал доступа к этим средствам, а также к зарубежным активам российских госпредприятий и конфискованной собственности российских олигархов.

Германия также должна предоставить информацию, сколько российских активов размещено в стране, добавил он.

Ранее The Guardian опубликовала мнение экспертов, которые пока не видят механизма, как заставить РФ заплатить Украине репарации за войну.

При этом у Зеленского репарации как и вывод войск назвали требованиями к России для прекращения войны.

Война в Украине продолжается уже 198-й день. "Страна" следит за происходящим 9 сентября в обновляемом материале. В нем мы собрали все главные новости дня.

Ранее мы подводили итоги 197-го дня войны. Главные новости вчера приходили из Харьковской области, где идет контрнаступление ВСУ. Генштаб Украины официально заявил, что на Харьковском направлении ВСУ освободили более 20 населенных пунктов. Украинские войска вошли в Балаклею. Также бои идут на подступах к Купянску.

На Донбассе сообщают об уличных боях в Соледаре близ Бахмута, а также о боях на подступах к самому Бахмуту. Город подвергается мощным обстрелам.

В Херсонской области после пары дней относительного затишья вновь начались серьезные бои.

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