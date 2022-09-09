Россия не пускает наблюдателей к украинским военнопленным и прибегает к пыткам солдат. Об этом заявила глава миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

"Мы задокументировали, что военнопленные, находящиеся во власти Российской Федерации и содержащиеся в вооруженных силах Российской Федерации или связанных с ней вооруженных группировках, подвергались пыткам и жестокому обращению", - заявила Богнер.

Насилие в отношении пленных будет приравнено к военным преступлениям, заявила она.

Жалобу Матильды Богнер на недопуск наблюдателей прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что не может комментировать это заявление, поскольку у российских властей недостаточно информации.

В ООН заявляют, что наблюдатели имеют беспрепятственный доступ на украинские объекты, где содержатся российские пленные, но там тоже были выявлены и задокументированы случаи жестокого обращения с ними - "и, как правило, при захвате, во время первоначальных допросов или перевозки в лагеря".

Как писала "Страна", 8 сентября под Донецком состоялся очередной обмен военнопленными, домой вернулись 14 украинских солдат.

Напомним, в конце августа в Украину пришли первые письма от украинских военнопленных. Об этом рассказала вице-премьер и министр реинтеграции Ирина Верещук. По ее словам, организацией переписки украинских военнопленных с их семьями занимается Национальное информационное бюро Минреинтеграции.

Недавно ЕСПЧ дал РФ срочные указания обеспечить права пленных украинских военных.