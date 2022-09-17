В столице Австрии Вене проходит массовая акция протеста против повышения цен.

Соответствующее видео публикуют Telegram-каналы.

Демонстранты, большинство из которых одеты в жилеты с символикой Федерации профсоюзов Австрии, держат плакаты: "Цены ниже!", "Повысить пенсии на десять процентов", "Мы не хотим миллионов, мы хотим есть, греться, жить". По центру столицы проходит шествие, которое завершится митингом на площади Карлсплац.

На месте акции дежурят усиленные наряды полиции, в небе барражирует вертолет.

Сегодня, 17 сентября, Федерация профсоюзов Австрии проводит во всех федеральных землях демонстрации протеста против темпов инфляции и роста цен на энергоносители и продовольствие. Ожидается, что по всей стране на улицы выйдут несколько десятков тысяч человек.

Ранее мы писали, что на днях в немецком Лейпциге прошел митинг против роста цен на энергоносители и продукты питания.

Также "Страна" рассказывала, что 3 сентября на Вацлавской площади в Праге прошел огромный митинг с требованием отставки правительства, снижения цен на газ и электричество.