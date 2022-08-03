В Южно-Африканской Республике начались беспорядки в связи с ростом цен на энергоресурсы и падением уровня жизни.

Об этом сообщает телеканал Аl Jazeera.

Власти заявили, что два человека были убиты в результате предполагаемой стрельбы полицией после того, как утром вспыхнули протесты.

"Утверждается, что они были застрелены", — заявила AFP представитель местной муниципальной полиции Келебогиле Тепа.

Позже вечером Тепа сказал, что у входа в сгоревшее здание были найдены еще два тела, в результате чего общее число погибших достигло четырех. Полиция еще не подтвердила, что стало причиной смерти, ведутся расследования.

Подобные протесты регулярно происходят в Южной Африке, которая борется с одними из самых высоких уровней безработицы и преступности в мире. В последние месяцы также участились отключения электроэнергии, поскольку национальная коммунальная компания Eskom борется с большими долгами и забастовкой рабочих.

Последняя волна протестов произошла менее чем через две недели после того, как бывший президент Табо Мбеки предупредил, что в стране может произойти восстание, подобное Арабской весне, вызванное растущим недовольством.

Ранее "Страна" также писала о массовых беспорядках на Шри-Ланке. Там стотысячная толпа захватила президентский дворец. Люди призывали президента Готабая Раджапакса уйти в отставку из-за того, что он не справился с экономическим кризисом в стране.

После захвата дворца, по данным СМИ, президент Шри Ланки Готабай Раджапакс пытался покинуть страну на самолёте.

Известно, что Шри-Ланка переживает самый тяжелый финансовый кризис в новейшей истории, в результате чего миллионы людей с трудом могут купить еду, лекарства и топливо.