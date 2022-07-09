Появилось новое видео из Шри-Ланки, позволяющие оценить количество протестующих, которые захватили президентский дворец в Форте.

По данным СМИ, на протест вышли около 100 тыс. человек, призывая президента Готабая Раджапакса уйти в отставку из-за того, что он не справился с экономическим кризисом в стране, пишет CNN.

Президент несколько месяцев сопротивлялся призывам к его отставке, а накануне штурма резиденции был вывезен в безопасное место.

Протестующие прорвали баррикады безопасности и вступили в драку с полицией, которая применяла слезоточивый газ и водометы.

Шри-Ланка переживает самый тяжелый финансовый кризис в новейшей истории, в результате чего миллионы людей с трудом могут купить еду, лекарства и топливо.

В последние месяцы десятки тысяч людей выходили на улицы, призывая лидеров страны уйти в отставку из-за обвинений в неэффективном управлении экономикой.

В нескольких крупных городах, в том числе в Коломбо, сотни людей вынуждены часами стоять в очереди за топливом, иногда вступая в столкновения с полицией и военными.

Школы были приостановлены, а продажу топлива ограничили. Пациенты не могут ездить в больницы из-за нехватки топлива и резкого роста цен на продукты. Поезда стали ходить реже.

Премьер-министр Ранил Викремесингхе заявлял, что страна вступила в переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о возрождении экономики страны.

На этой неделе он заявил парламенту, что переговоры с МВФ были "трудными", поскольку они вступили в дискуссию как "обанкротившаяся" страна, а не как развивающаяся.

Ранее в отставку ушел премьер-министр Махинда Раджапакс вместе со всем правительством.

Участники протестов нападали на чиновников, жгли дома, магазины, здания компаний, принадлежащих членам правящей партии или их близким.