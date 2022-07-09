На Шри-Ланке протестующие захватили дворец президента Готабайи Раджапаксы, из-за чего он вынужден был бежать.

Об этом сообщает телеканал News First.

Дворец президента расположен в Форте, Коломбо.

В штурме принимали участие тысячи протестующих, которые требовали немедленной отставки президента.

Весной Шри-Ланка столкнулась с сильнейшим экономическим кризисом.

Начиная с мая страна охвачена массовыми беспорядками из-за проблем с экономикой, роста цен и нехватки топлива.

Митингующие заблокировали вход в офис президента на месяц, вследствие чего власти островного государства вводили чрезвычайное положение.

Экономический кризис в стране был вызван дефицитом иностранной валюты в связи с ограничением туристического потока из-за пандемии коронавируса. В результате этого Шри-Ланка не может закупить достаточно топлива. В стране был объявлен дефолт.

В отставку ушел премьер-министр Махинда Раджапакс вместе со всем правительством.

Участники протестов нападали на чиновников, жгли дома, магазины, здания компаний, принадлежащих членам правящей партии или их близким.