Волнения в Каракалпакстане готовились годами иностранными силами.

Об этом заявил в ходе совещания президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

"Конечно, эти мероприятия были организованы не за один день и не за десять. Эти действия годами готовились иностранными силами. Их главная цель – посягательство на территориальную целостность Узбекистана и создание межэтнического конфликта. Следственная группа во главе с первым заместителем генпрокурора проводит тщательное и беспристрастное расследование произошедших событий", - сказал он.

Ранее мы писали, что в Узбекистане после массовых протестов решили сохранить суверенитет Каракалпакстана. Автономию оставят в проекте поправок в конституцию страны, откуда ранее хотели ее убрать

Напомним, в начале июля Каракалпакстан охватили протесты против изменений в конституции, после принятия которых регион потерял бы статус суверенной республики и право на выход из состава Узбекистана путем народного референдума, из-за чего президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о введении режима чрезвычайного положения на территории Каракалпака.

"Страна" подробно рассказывала о подоплеке волнений в провинции Каракалпакия и о том, как они могут быть связаны с Казахстаном.