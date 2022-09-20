Онлайн-голосование на "референдуме" в "ДНР" с 23 по 27 сентября проводиться не будет, с учётом коротких сроков на подготовку это было бы затруднительно. Об этом заявил "глава ДНР" Денис Пушилин.

При этом в РФ отказались предоставлять "ДНР" и "ЛНР" российскую систему дистанционного электронного голосования для "референдумов", так как это собственность другого государства. С таким заявлением выступил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

Напомним, "глава ДНР" Денис Пушилин призвал Путина "как можно быстрее" рассмотреть вопрос о вхождении в РФ "ДНР", если результат на "референдуме" будет соответствующим.

Ранее Пушилин заявил, что "референдум" о вхождении "ДНР" в состав РФ состоится с 23 по 27 сентября.

Такие же даты "референдума" назначили и в "ЛНР".

Война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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