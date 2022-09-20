В "ЛНР" решили провести "референдум" о присоединении к РФ с 23 по 27 сентября.

Об этом сообщает первый замспикера парламента "республики", пишут российские СМИ.

По его словам, "глава "ЛНР" Леонид Пасечник подписал закон о "референдуме", в котором указаны эти даты.

В сети уже появился этот "закон". В нем прописано, что "референдум" будет назначен "Народным Советом ЛНР", а вот про голосование онлайн, о чем сегодня говорилось, ничего не написано.

Также в "законе" не прописаны никакие сроки и даты "голосования", но допускается, что "референдум" будет проходить несколько дней.

Ранее "первый замспикера парламента республики" заявил, что в "ЛНР" решили провести "референдум" о присоединении к РФ с 23 по 27 сентября.

Война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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Напомним, в "ЛНР" вчера призвали немедленно провести "референдум" о вхождении в состав РФ. После такое заявление сделали и в "ДНР".

Также ранее в Госдуме заявили, что "референдум" о признании "ЛНР" субъектом РФ состоится уже осенью, в ближайшее время.

Кроме того, назначенные РФ "власти" оккупированной Херсонской области также заявили о планах провести "референдум".

После этого в оккупированной части Запорожской области также инициировали проведение "референдума".

О том, почему в "власти" оккупированных территорий призвали к "немедленному" проведению "референдума" о присоединении к РФ, мы рассказывали в отдельном материале.

Война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Более подробно о последних событиях на фронте и вокруг Украины смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".