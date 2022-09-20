Советник главы МВД Вадим Денисенко в комментарии "Стране" объяснил, почему так активизировалась тема с проведением "референдумов" на захваченных Россией территориях Украины и почему Кремль спешит аннексировать оккупированные территории "немедленно" - уже в ближайшие дни.

"В РФ победила партия войны. Фактически Патрушев и Ко сломали ситуацию, в которой Путин боялся двигаться и долго не хотел принимать решение. В РФ уже поняли, что через неделю-две начинается отопительный сезон, и становится понятно, что в ряде стран Европы у них нет возможности шантажировать Европу газом. Их ключевая задача - выйти на переговорный процесс, чтобы их оставили в покое", - сказал "Стране" Денисенко.

По его мнению, так как Европа не пойдет на энергетический шантаж, в России решили прибегнуть к другому шантажу - ядерному.

"Медведев уже заявил, что после "референдумов" это "наша территория", и они будут угрожать ядерным ударом, потому что будут защищать "свою территорию". Они поднимают ставки, чтобы усадить Европу за стол переговоров", - объясняет Денисенко.

Он считает, что РФ будет пугать всех ядерной войной, если будут продолжаться боевые действия на временно оккупированных территориях.

"Они хотят оставить за собой эти территории. Партия войны не хочет прекратить воевать, это Путин, наверное, был бы готов остановить войну при сохранении какого-то лица. Сейчас он уже не может этого сделать, потому что они уже перешли рубикон. И вся эта история будет длиться до уничтожения режима Путина", - сказал "Стране" Денисенко.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "референдум" не остановит HIMARS" и призвал РФ потратить время на побег, а не проведение "голосования".

Аналогичное мнение высказал и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, заявив, что бутафорские "референдумы" и мобилизация не остановят ВСУ от освобождения всей Украины.

Тем временем война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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