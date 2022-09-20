В оккупационной "администрации" Запорожской области пока не называют даты проведения "референдума" вслед за Херсоном и "ЛДНР", но делают первые комментарии о его перспективах.

В частности, "член ВГА" Владимир Рогов говорит, что в случае аннексии Россией Запорожскую область "будет целесообразно переименовать в Запорожский край".

Также он заявил, что "референдум" пока будет проведен только на оккупированной части Запорожской области, после чего РФ попытается захватить и остальную территорию.

При этом в самом городе Запорожье проводить "референдум" не будут пытаться даже дистанционно.

Кроме определения дат "голосования" "глава ДНР" Денис Пушилин уже призвал Владимира Путина "как можно скорее" рассмотреть присоединение "ДНР" к РФ после "референдума".

Война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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