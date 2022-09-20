В "ЛНР" заявили о возможности проголосовать на "референдуме" за пределами "республики"
Жители "ЛНР", которые находятся за пределами "республики", смогут проголосовать на "референдуме".
Об этом заявила представитель главы "ЛНР" в "народном совете" Нина Галан во вторник, 20 сентября.
"Находящиеся за пределами "ЛНР" жители "республики" смогут проголосовать на референдуме по вопросу вхождения "республики" в состав России", - написала она.
Напомним, в "ЛНР" вчера призвали немедленно провести "референдум" о вхождении в состав РФ. После такое заявление сделали и в "ДНР".
Также ранее в Госдуме заявили, что "референдум" о признании "ЛНР" субъектом РФ состоится уже осенью, в ближайшее время.
Кроме того, назначенные РФ "власти" оккупированной Херсонской области и Запорожской области также заявили о планах провести "референдум".
В Украине уже прокомментировали планы россиян по "референдумам".
О том, почему в "власти" оккупированных территорий призвали к "немедленному" проведению "референдума" о присоединении к РФ, мы рассказывали в отдельном материале.