Жители "ЛНР", которые находятся за пределами "республики", смогут проголосовать на "референдуме".

Об этом заявила представитель главы "ЛНР" в "народном совете" Нина Галан во вторник, 20 сентября.

"Находящиеся за пределами "ЛНР" жители "республики" смогут проголосовать на референдуме по вопросу вхождения "республики" в состав России", - написала она.

Напомним, в "ЛНР" вчера призвали немедленно провести "референдум" о вхождении в состав РФ. После такое заявление сделали и в "ДНР".

Также ранее в Госдуме заявили, что "референдум" о признании "ЛНР" субъектом РФ состоится уже осенью, в ближайшее время.

Кроме того, назначенные РФ "власти" оккупированной Херсонской области и Запорожской области также заявили о планах провести "референдум".

В Украине уже прокомментировали планы россиян по "референдумам".

О том, почему в "власти" оккупированных территорий призвали к "немедленному" проведению "референдума" о присоединении к РФ, мы рассказывали в отдельном материале.