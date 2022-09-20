Вместе с темой "референдумов" со стороны РФ все активнее звучат и угрозы применения ядерного оружия. Иногда в виде намёков, но часто уже и прямым текстом.

Сегодня сразу несколько таких сообщений появилось от различных спикеров.

В частности гендиректор государственного телеканала RT Маргарита Симоньян пишет, что "эта неделя знаменует или преддверие нашей скорой победы, или преддверие ядерной войны".

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев пишет, что "посягательство на территорию России (которой в Москве будут считать аннексированные украинские земли - Ред.) – преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты".

А российский военкор Руденко пишет, что после проведения "референдумов" РФ "может нанести превентивный ядерный удар для защиты своей территории".

Ранее посол США заявила, что на Западе обсуждают ответные действия в случае применения РФ ядерного оружия в Украине.

Также "Страна" разбиралась, почему в "ЛДНР" призвали к "немедленному" проведению "референдума" о присоединении к РФ.

Война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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