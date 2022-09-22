Слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия может применить ядерное оружие, так же, как и объявление частичной мобилизации, являются проявлением слабости, считают в администрации президента США. При этом Вашингтон сейчас не видит никаких признаков, указывающих на усиление ядерной угрозы.

Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации Байдена сообщает CNN.

"Объявление мобилизации, а затем уточнение декларации о мобилизации, чтобы попытаться занять обе стороны — с одной стороны, указать, что вы призываете группу людей, а с другой стороны, сказать, что не призывается слишком много людей — это также указывает на очень напряженную ситуацию в России. И тот факт, что ему приходится прибегать к чему-то, чего он явно не хотел делать, является отражением того факта, что его кампания в Украине проваливается", - заявил чиновник.

По его словам, несмотря на риторику Путина, США не видят никаких признаков, указывающих на усиление ядерной угрозы со стороны России.

"Мы слышали его раньше, размахивающего ядерной картой, и мы снова услышали это в его сегодняшней речи, и на самом деле язык и формула, которые он использовал сегодня, очень похожи на то, как он говорил раньше", - сказал чиновник.

Тем не менее президент Байден и другие официальные лица США сохраняют бдительность в отношении возможной эскалации конфликта в Украине.

"Мы внимательно следим за любыми признаками потенциальной эскалации, и мы посылаем России очень четкие и четкие сигналы о последствиях эскалации", — сказал чиновник.