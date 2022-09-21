В случае применения Россией ядерного оружия в Украине США ответят "сокрушительным ударом" по российским военным базам или Черноморскому флоту.

Такое заявление сделал бывший командующий американскими войсками в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, передает The Daily Mail.

"Ответ Америки, возможно, будет и не ядерным, но это не помешает вооруженным силам США уничтожить российский Черноморский флот или крымские военные базы", – сказал генерал.

Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский заявил, что не верит, что РФ применит ядерное оружие в войне в Украине.

А папа римский Франциск назвал "безумием" заявления о возможном использовании ядерного оружия.

Война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".