США всерьез воспринимают слова президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии, но пока не видят необходимости повышать готовность сил стратегического сдерживания.

Об этом заявил в интервью ABC представитель Белого дома Джон Кирби.

"Такого рода заявления мы всегда воспринимаем серьезно. Для руководителя ядерной державы безответственно делать такие заявления", - сказал Кирби.

Также он заявил, что в Вашингтоне отслеживают ситуацию и в случае, если РФ применит ядерное оружие, то последуют серьезные последствия.

Напомним, ранее мы писали, что президент России Владимир Путин дал понять, что Россия может применить ядерное оружие. Об этом он заявил в сегодняшнем обращении.

Война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".