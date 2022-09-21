На заседании в среду, 21 сентября, Верховная Рада поддержала заявление о недопустимости проведения организованных Россией "референдумов" на территории Украины.

Законопроект №8065 "Заявление о недопустимости проведения псевдореферендумов на территории Украины" поддержали 277 народных депутатов.

Напомним, с 23 по 27 сентября "власти" так называемых "ЛДНР", Херсонской и Запорожской областей проведут "референдумы" о присоединении к России. В НАТО заявили, что будут считать нелегитимными готовящиеся в Украине "референдумы", а госсекретарь Йенс Столтенберг призвал Североатлантический Альянс усилить военную помощь Украине.

Тем временем в школах "ЛНР" с 22 по 28 сентября объявили каникулы в связи с проведением "референдума", а 27 сентября местные "власти" сделали выходным днем для всех. "Страна" разбиралась, что может последовать за "референдумами" о присоединении к РФ.

Ранее "Слуги народа" призвали мировое сообщество дать оценку действиям РФ, а украинцев - не идти на "референдумы".

Евросоюз обещает новые санкции против России в случае проведения "референдумов" в Украине.

Эстония также заявила, что готова обсуждать поставки боевых танков в Украину после аннексии украинских территорий.

Тем временем война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".