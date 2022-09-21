В "Слуге народа" отреагировали на заявление президента РФ Владимира Путина по "референдумам" в "ЛДНР" и на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Заявление в телеграм-канале опубликовала глава партии Елена Шуляк.

"Слуги народа" призывают мировое сообщество дать оценку действиям российских властей и заявляют, что итоги "референдумов" не будут признаны ни одной из цивилизованных стран.

Также в партии призывают местных жителей избегать участия в "референдумах".

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "референдумы" в Украине не будут иметь юридической силы.

Также в США заявили, что "референдумы" в Украине - оскорбление принципов суверенитета и территориальной целостности.

В то же время стало известно, что НАТО будет считать нелегитимными готовящиеся в Украине "референдумы".

Германия со своей стороны также не признает "референдумы" о вхождении украинских территорий в состав России.

Война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".