Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации.

Пост он опубликовал в Twitter.

"Шел 210-й день "трехдневной войны". Россияне, требовавшие уничтожить Украину, наконец получили:

Мобилизацию. Закрытые границы, блокировка банковских счетов. Тюрьму за дезертирство. Спецотряды для "опущенных" в ЧВК.

Все еще идет по плану, не правда ли? У жизни прекрасное чувство юмора", - написал Подоляк.

Напомним, утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России.

После этого министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в рамках частичной мобилизации планирует призвать 300 тысяч резервистов.

Война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".