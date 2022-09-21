Появилась первая реакция Германии на заявление Путина о частичной мобилизации.

Об этом сообщает Reuters.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек назвал такое решение "неверным шагом". По его словам, Берлин обсудит ответ на это решение.

"ФРГ ведет консультации о дальнейших действиях", - говорится в сообщении.

Напомним, также президент России Владимир Путин дал понять, что Россия может применить ядерное оружие. Об этом он заявил в сегодняшнем обращении.

Война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".