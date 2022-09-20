"Референдумы", которые организует Россия, являются оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности.

Об этом было заявили на совместной пресс-конференции пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер и советника по нацбезопасности Джейка Салливана.

По его словам, "референдумы", которые организует российская сторона, "являются оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности".

Салливан рассказал, что американский лидер Джо Байден во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН "решительно осудит несправедливую войну России в Украине и обратится к миру с призывом продолжать противостоять неприкрытой агрессии".

Помощник президента также отметил, что США и союзники ужесточат санкции в случае присоединения к России новых территорий.

"Позвольте ясно сказать, что, если это произойдет, а это, очевидно, еще не решенный вопрос, Соединенные Штаты никогда не признают претензий России на какую-либо якобы аннексированную часть Украины. Мы никогда не признаем эту территорию чем-либо иным, нежели частью Украины. Мы безоговорочно отвергаем действия России и мы продолжим работать с нашими союзниками и партнерами над тем, чтобы Россия несла издержки и над предоставлением Украине исторической поддержки", - сказал Салливан.

Ранее мы писали, что Германия не признает "референдумы" о вхождении украинских территорий в состав России.

Война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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