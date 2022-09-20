Макрон заявил, что "референдумы" в Украине не будут иметь юридической силы
Власти Франции считают, что готовящиеся на захваченных территориях Украины "референдумы" не будут иметь юридической силы.
Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Также он сказал, что рассчитывает на разговор с Владимиром Путиным в ближайшие дни.
Ранее сообщалось, что Макрон запросил срочный разговор с президентом РФ.
Также "Страна" писала, что Олаф Шольц заявил, что Германия не признает "референдумы" о вхождении украинских территорий в состав России.
Война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.
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