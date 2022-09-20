Подконтрольные РФ "власти" Запорожской области собираются во время "референдума" по присоединению к России сделать поадресный обход граждан.

Об этом сообщил "глава ВГА" Евгений Балицкий.

По его словам, по домам пройдут "бригады" в составе из членов ЦИК и сотрудников полиции, которые будут предлагать им проголосовать. Такую процедуру Балицкий объясняет мерами безопасности, чтобы избежать скоплений людей.

Напомним, российский "референдум" в оккупированной части Запорожской области будет проходить очно на участках для голосования только в пятницу, 23 сентября. А с 23 по 27 сентября - в населенных пунктах, где нет помещений для голосования. Это следует из соответствующего "указа главы ВГА".

На "референдум" будет вынесен вопрос о "выходе из состава Украины, создании государства и его вхождении в РФ".

Напомним, что в РФ также организуют участки для голосования на "референдумах" 23-27 сентября.

В России уверены, что смогут рассмотреть вопрос "принятия новых территорий" сразу после "референдумов", как этого просил "глава "ДНР" Денис Пушилин в обращении к президенту РФ Путину.

Тем временем война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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