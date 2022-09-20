Минюст США попросил Конгресс узаконить передачу Украине замороженных российских активов в ответ на объявленные "референдумы".

Об этом заявил глава министерской рабочей группы по применению санкций в отношении России Эндрю Адамс на слушаниях в банковском комитете сената США, как сообщают мировые СМИ.

"Такое предложение позволило бы министерствам юстиции, финансов и госдепартаменту наладить совместную работу по направлению средств, конфискованных правительством США", - сказал он.

По его словам, для направления арестованных активов и имущества украинской стороне в качестве возмещения ущерба нужны поправки в многочисленные нормативные акты.

Напомним, ранее советник главы МВД Вадим Денисенко в комментарии "Стране" объяснил, почему так активизировалась тема с проведением "референдумов" на захваченных Россией территориях Украины и почему Кремль спешит аннексировать оккупированные территории "немедленно" - уже в ближайшие дни.

Война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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