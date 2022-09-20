НАТО будет считать нелегитимными готовящиеся на территориях Украины "референдумы" о вхождении в состав России.

Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Это дальнейшая эскалация. Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины", — заявил генсек.

Ранее канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не признает "референдумы" о вхождении украинских территорий в состав России.

Между тем Институт изучения войны считает, что на захваченных территориях Украины заговорили о "референдумах", поскольку в Кремле могут полагать, что частичная аннексия может побуждать к вербовке дополнительных сил как из России, так и из недавно аннексированных регионов.

Война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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