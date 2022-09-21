После "референдумов" и введения части украинских территорий в состав России "речи о переговорах с Украиной быть не может".

Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, который также является членом переговорной группы с Украиной.

"Речи о переговорах, к сожалению, не может быть уже давно. Запад и движимая им хунта в Киеве заявили о том, что они не готовы к переговорам", — цитируют Слуцкого российские СМИ.

"По поводу заявления Слуцкого о том, что после "референдумов" и аннексии украинских территорий «ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи". И о том же неоднократно ранее говорили и представители украинской власти. На самом деле это почти так и есть.

Почти - потому что единственным предметом переговоров между Украиной и Россией в таком случае (помимо гипотетического варианта капитуляции или развала одной из воюющих сторон) после "референдумов" может быть только соглашение о прекращении огня на линии фронта.

То есть тот самый "корейский вариант" - перемирие без заключения мирного соглашения и каких-либо иных договорённостей кроме прекращения огня. Впрочем, и такой вариант сейчас чисто теоретический - обе стороны, судя по их заявлениям и действиям, намерены продолжать воевать до момента достижения своих целей. По крайней мере пока", - прокомментировал новость телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее в Совете федерации РФ заявили, что после проведения "референдумов", наступление на "ЛДНР" и на захваченные Россией территории Херсонской и Запорожской областей станет "нападением на Россию со всеми последствиями".

Напомним, война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".