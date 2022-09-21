В Совете федерации РФ разъяснили, какие последствия видят после проведения "референдумов" на захваченных Россией территориях Украины.

Об этом сообщил вице-спикер Совета федерации РФ Константин Косачев в Telegram.

По его словам, после проведения "референдумов", наступление на "ЛДНР" и на захваченные Россией территории Херсонской и Запорожской областей станет "нападением на Россию со всеми последствиями".

"После проведения референдумов защита людей в этом регионе будет не нашим правом, а нашим долгом. Нападение на людей и территории будет нападением на Россию. Со всеми последствиями", - пишет Косачев.

Напомним, ранее мы писали, что президент РФ Владимир Путин дал понять, что Россия может применить ядерное оружие.

Война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".