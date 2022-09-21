Британская разведка полагает, что решение РФ срочно провести "референдумы" продиктовано "опасениями неминуемого нападения Украины и ожиданием большей безопасности после формального присоединения к России".

Об этом идет речь в новой сводке разведки Великобритании.

При этом армия РФ в Украине продолжает испытывать нехватку личного состава, с чем связывают вчерашнее голосование в Госдуме РФ, расширяющее наказания за невыполнение обязательств военнослужащими.

"Российское гражданское и военное руководство за последние две недели столкнулось со значительным давлением. Эти новые меры, скорее всего, были выдвинуты из-за общественной критики и знаменуют собой дальнейшее развитие стратегии России. Путин идет на больший политический риск, развенчивая мифы о том, что Россия не находится ни в состоянии войны, ни в национальном кризисе, в надежде создать больше боевой мощи", - полагает разведка.

Ранее британская разведка сообщала, что РФ передислоцировала свои подводные лодки из Крыма в Краснодарский край, поскольку безопасность базы Черноморского флота в Крыму подорвана.

Напомним, что войска РФ за последние дни могли потерять в Украине не менее 4 самолетов по данным разведки Британии.

Тем временем война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".