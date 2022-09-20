В "ЛНР" и "ДНР" объявили 27 сентября выходным днем в связи с "референдумом"
В школах "ЛНР" с 22 по 28 сентября объявили каникулы в связи с проведением "референдума", а 27 сентября местные "власти" сделали выходным днем для всех.
В "ДНР" выходными днями в связи с "референдумом" объявили 26 и 27 сентября. Указ об этом подписал "глава ДНР" Денис Пушилин.
"Страна" разбиралась, что может последовать за "референдумами" о присоединении к РФ.
Война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.
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