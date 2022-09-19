Британская разведка сообщила, что войска РФ за последние дни, вероятно, потеряли в Украине не менее четырех боевых самолетов.

Об этом говорится в сводке, которую в Twitter публикует минобороны Великобритании.

В минобороны Британии полагают, что этот всплеск потерь частично является результатом того, что российские ВВС идут на больший риск, пытаясь обеспечить непосредственную поддержку с воздуха российских наземных войск под давлением украинского наступления.

Также британская разведка сообщает, что "ситуационная осведомленность российских пилотов часто оставляет желать лучшего" и, вероятно, некоторые самолеты попали в более плотные зоны противовоздушной обороны, поскольку линия фронта быстро перемещалась.

"Сохраняющееся отсутствие у России превосходства в воздухе остается одним из наиболее важных факторов, обуславливающих хрупкость ее оперативного плана в Украине", - полагает разведка Британии.

Война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.