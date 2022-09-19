Утром в понедельник, 19 сентября, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что ВСУ отбили атаки противника в районах Бахмута и населенных пунктов к югу от него - Веселой Долины и Николаевки 2-й.

Сводка опубликована на странице Генштаба в Facebook.

По данным Генштаба, россияне ведут обстрелы недавно освобождённых городов и сел у линии фронта - Купянска, Высокополья, Гоптовки, Святогорска и других.

На Южнобугском направлении противник совершал обстрелы по всей линии столкновения. Под вражеский огонь попали более 18 населенных пунктов. Среди них Белая Криница, Миролюбовка, Высокополье и Андреевка.

По данным Генштаба, в течение суток авиация Сил обороны нанесла 21 удар – подтверждено поражение 16 районов сосредоточения живой силы противника и опорных пунктов и 5 позиций зенитных ракетных комплексов.

Украинские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки оказали огневое влияние по более чем 14 объектам противника. В частности по 6 пунктам управления, 3 опорным пунктам и районам сосредоточения личного состава и военной техники. В зону поражения попали объекты противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и 3 склада боеприпасов.

Война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.