Во время эвакуации пациентов областной психиатрической клиники в приграничном селе Стрелечья (Харковская область) начался обстрел, в результате 4 медицинских работника погибло, 2 - ранены.

Об этом сообщает у себя в Телеграм-канале глава ОВА Олег Синегубов.

"Медицинские работники даже под обстрелами, рискуя жизнями, пытались спасти больных. Удалось эвакуировать 30 пациентов, всего же в заведении - больше 600", - пишет Синегубов.

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