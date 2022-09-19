Ночью войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов.

Об этом 19 сентября сообщает "Энергоатом".

В результате обстрела произошел мощный взрыв, ударной волной повреждено здание станции, разбито более 100 окон. После обстрела отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтные линии электропередач.

По данным "Энергоатома", сейчас все три энергоблока Южноукраинской АЭС работают в штатном режиме. Пострадавших среди персонала станции нет.

Из-за ночного взрыва вражеской ракеты образовалась воронка диаметром четыре метра, глубиной - два.

Война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.

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