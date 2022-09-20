Британская разведка сообщает, что РФ передислоцировала свои подводные лодки из Крыма в Краснодарский край, поскольку безопасность базы Черноморского флота в Крыму подорвана.

Об этом идет речь в новой сводке, опубликованной в Twitter минобороны Британии.

В минобороны Британии сообщают, что командование Черноморского флота РФ почти наверняка передислоцировало свои подводные лодки класса KILO (подлодки проекта 877 "Палтус" и проекта 636 "Варшавянка" - Ред.) из порта приписки Севастополь в Крыму в Новороссийск в Краснодарском крае, на юге России.

"Это весьма вероятно связано с недавним изменением уровня локальной угрозы безопасности в связи с возросшим потенциалом украинских дальнобойных ударов. За последние два месяца атакам подверглись штаб флота и его главный аэродром морской авиации", - сообщает британская разведка.

В минобороны Британии считают, что гарантия базирования Черноморского флота в Крыму могла быть одной из причин, побудивших президента РФ Владимира Путина аннексировать полуостров в 2014 году, сейчас же безопасность базы прямо подорвана из-за агрессии РФ против Украины.

Напомним, этим летом в РФ начала дежурство новая подлодка "Белгород", способная нести уникальные ядерные ракеты "Посейдон".

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