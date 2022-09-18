Тема новой сводки британской военной разведки - изменение концепции российских ракетных ударов.

Отмечается, что с 24 февраля Россия запустила несколько тысяч ракет большой дальности против Украины. Однако за последние семь дней Россия увеличила количество нацеливания на гражданскую инфраструктуру даже там, где она, вероятно, не видит немедленных военных последствий.

В качестве примеров упоминаются удары по узловым пунктам электросети и по плотине на реке Ингулец в Кривом Роге.

Британские аналитики приходят к выводу, что, столкнувшись с неудачами на линии фронта, Россия, вероятно, расширила зоны, в которых она готова нанести удар, в попытке напрямую подорвать моральный дух украинского народа и правительства.

Напомним, после удара 14 сентября по дамбе в Кривой Рог хлынула вода. Утечка на месте удара составляла 100 кубометров в секунду. Сообщалось, что местами уровень воды поднялся до двух метров.

Медики начали раздавать жителям Кривого Рога препараты для обеззараживания воды в колодцах, чтобы избежать кишечных инфекций.

Чтобы избежать разлива Ингульца решили взорвать поврежденную дамбу. Два взрыва при содействии ГосЧС произошли в районе жилого массива Черногорка около полуночи, о чем заранее предупредили местных жителей.

Позже уровень воды в реке Ингулец начал падать и местами снизился до одного метра.

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