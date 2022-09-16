Уровень воды в реке Ингулец после затопления два дня назад, которое произошло из-за российского удара по Карачуновской дамбе в Кривом Роге, теперь падает.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Судя по опубликованным фотографиям северной части реки Ингулец, там продолжает падать уровень воды, который поднялся после удара по дамбе водохранилища, нанесенного 14 сентября.

Сообщается, что местами уровень воды упал до 1 метра.

Напомним, после удара 14 сентября по дамбе в Кривой Рог хлынула вода. Утечка воды на месте удара составляла 100 кубометров в секунду. Сообщалось, что местами уровень воды поднялся до двух метров.

Отметим, что после удара 14 сентября россияне еще два дня били по Кривому Рогу. 15 сентября под обстрел попало промышленное предприятие и район неподалеку от гидротехнических сооружений.

Также по гидротехническим сооружениям били сегодня, 16 сентября.

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