Днем в субботу, 17 сентября, войска РФ нанесли ракетные удары по Чугуеву. Пострадала девочка 11 лет, ее госпитализировали в медицинское учреждение.

Об этом написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, от попаданий есть повреждения критической инфраструктуры, частного сектора, предприятия, автозаправочной станции. На местах работают все профильные службы, информация обновляется.

Как писала "Страна", военная ситуация в Чугуеве обострилась еще в начале августа. Мэр призывал горожан ограничить передвижение по улицам.

Ранее разведка Британии сообщила, где находится новая линия обороны РФ после успешного наступления ВСУ под Харьковом.

Тем временем война в Украине продолжается уже 206-й день. "Страна" следит за происходящим 17 сентября в обновляемом материале.

Кроме того, мы рассказывали о том, что происходит на фронте в Харьковской области. Вчера украинские военные из подразделения "Кракен" записали видео, на котором заявили, что они освободили восточную часть Купянска. Также поступают сообщения, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов. Если эта информация верна, то получается, что войскам РФ пока не удается создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.