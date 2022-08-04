Мэр Чугуева Галина Минаева призвала жителей города в ближайшие дни ограничить передвижение по улицам и держаться ближе к укрытиям.

Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Призыв ограничить передвижение по улицам связан с обострением военной ситуации. Чугуев подвергается сильным обстрелам в последнее время.

Напомним, на днях россияне нанесли удар по производству в Чугуевском районе Харьковщины. Там разрушены его здания и мощности.

Также недавно в Чугуеве россияне ударили по критической инфраструктуре. Район находится под постоянными обстрелами РФ.

Кроме того, сообщалось, что ночью в Харькове возобновились обстрелы. Россияне ударили по Немышлянскому району. Перед этим Синегубов заявил, что "в ближайшие дни враг усилит ракетные удары".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 162-й день. "Страна" следит за происходящим 4 августа в обновляемом материале.

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