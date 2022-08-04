В Чугуеве обострилась военная ситуация. Мэр призывает горожан ограничить передвижение по улицам
Мэр Чугуева Галина Минаева призвала жителей города в ближайшие дни ограничить передвижение по улицам и держаться ближе к укрытиям.
Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Призыв ограничить передвижение по улицам связан с обострением военной ситуации. Чугуев подвергается сильным обстрелам в последнее время.
Напомним, на днях россияне нанесли удар по производству в Чугуевском районе Харьковщины. Там разрушены его здания и мощности.
Также недавно в Чугуеве россияне ударили по критической инфраструктуре. Район находится под постоянными обстрелами РФ.
Кроме того, сообщалось, что ночью в Харькове возобновились обстрелы. Россияне ударили по Немышлянскому району. Перед этим Синегубов заявил, что "в ближайшие дни враг усилит ракетные удары".
Тем временем, война в Украине продолжается уже 162-й день. "Страна" следит за происходящим 4 августа в обновляемом материале.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.