Газета The New York Times выделяет три объяснения, почему Россия решила провести "референдумы" на захваченных ей территориях.

Первое и основное - голосования (и последующая за ними аннексия) "могут стать прелюдией к российской военной эскалации в Украине". А также - "попыткой запугать правительство президента Владимира Зеленского и его сторонников и заставить Запад подчиниться".

Однако на этом фоне эксперты, опрошенные изданием, видят и формирование Путиным переговорной позиции для Запада.

"Вполне возможно, что, прибегая к таким радикальным, но не военным действиям, Кремль фактически дал бы понять, что готов вступить в настоящие переговоры", — заявил изданию Григорий Голосов, профессор политологии Европейского университета в Санкт-Петербурге.

"Известно, что многие политики повышают свои требования, прежде чем перейти к реальным переговорам, и это нормальная тактика ведения переговоров, по крайней мере, для диктаторов", - уточнил он.

Третье объяснение - Россия пытается поддержать дух среди своих сторонников на захваченных территориях. После поражения в Харьковской области, они хотят гарантий, что Москва их не бросит. И "референдумы" такие гарантии пусть и формально, но дают.

Как писала "Страна", Евросоюз обещает новые санкции против России в случае проведения "референдумов" в Украине.

Напомним, в "ЛНР" и "ДНР" объявили 27 сентября выходным днем в связи с "референдумом".

Война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".