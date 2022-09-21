Так называемые "референдумы", которые Россия проведет на востоке Украины, никогда не будут приняты Турцией.

Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в Нью-Йорке, на полях сессии Генассамблеи ООН.

Он подчеркнул, что "у войны никогда не будет триумфа, а в справедливом мирном процессе не будет проигравших".

Он рассказал, что Турция прилагает усилия для того, чтобы война в Украине завершилась, а также призвал другие государства способствовать восстановлению мира.

"Мы прилагаем огромные усилия для того, чтобы война была завершена путем защиты территориальной целостности и суверенитета Украины раз и навсегда. Мы хотели бы обратиться ко всем международным организациям и странам мира – поддержите мирные инициативы Турции по урегулированию этого спора", – сказал Эрдоган.

Напомним, ранее Макрон заявил, что "референдумы" в Украине не будут иметь юридической силы.

Также в США заявили, что "референдумы" в Украине - оскорбление принципов суверенитета и территориальной целостности.

В то же время стало известно, что НАТО будет считать нелегитимными готовящиеся в Украине "референдумы".

Германия со своей стороны также не признает "референдумы" о вхождении украинских территорий в состав России.

Война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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