Решение о частичной мобилизации в России - это признак паники в Кремле, который не следует воспринимать как прямую угрозу полномасштабной войны с Западом.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает Reuters.

"Мобилизация, призыв к "референдумам" на Донбассе - все это признак паники. Его риторика о ядерном оружии - это то, что мы уже слышали много раз. Это все часть риторики, которую мы знаем. Я бы посоветовал сохранять спокойствие", - заявил он.

Ранее на решение президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации отреагировал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По его словам, президент Путин нарушил свое собственное обещание не мобилизовать часть своего населения. Уоллес также обвинил Путина и Шойгу в том, что они отправляют "тысячи плохо вооруженных жителей на смерть". Уоллес считает, что "никакое количество угроз и пропаганды не скроют факт, что Украина побеждает в войне".

А в США заявили, что частичная мобилизация в РФ - "признак провала России".

Тем временем война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".