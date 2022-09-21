Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, с чем связано решение о частичной мобилизации.

"О том, как изменились условия в ходе "специальной военной операции" рассказал в своем выступлении президент Путин. Именно президент Путин рассказал о том, что, фактически, мы сейчас сталкиваемся с военным потенциалом НАТО и целого ряда других недружественных нам стран", - цитируют Пескова российские СМИ.

Напомним, ранее соратники Навального призвали россиян выходить на улицы и поджигать военкоматы из-за мобилизации в РФ.

А в Совете федерации РФ разъяснили, какие последствия видят после проведения "референдумов" на захваченных Россией территориях Украины.

Война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".