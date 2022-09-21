Соратники российского оппозиционера Алексея Навального призывают сопротивляться объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации вплоть до поджогов военкоматов.

Об этом со ссылкой на соратника Навального Ивана Жданова пишет российское оппозиционное издание "Медуза".

"Если вы готовы заниматься большими вещами, в том числе поджигать военкомат - мы поддерживаем это и готовы тоже оказать какое-то содействие", - заявил Иван Жданов.

Навальнисты обещают поддерживать россиян, которые будут избегать призыва.

Кроме того, всероссийское движение "Весна" объявила всероссийскую акцию протеста.

"Депутаты и чиновники, которые ежедневно вопили о необходимости мобилизации, останутся в своих тёплых креслах - живыми и здоровыми", а в это время все происходящее "придет в каждый дом" простых россиян", - говорится в заявлении организации.

Акции против мобилизации на улицах городов России пройдут сегодня вечером, заявили в организации.

Напомним, ранее в Совете федерации РФ разъяснили, какие последствия видят после проведения "референдумов" на захваченных Россией территориях Украины.

Война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".